Белая смерть: как спасти коралловые рифы

Неизвестное заболевание, поразившее кораллы неподалеку от Флориды, захватывает всё новые рифы, а ученые до сих пор не могут определить его причины. С 2014 года на теле полипов начали появляться белые пятна, которые разрастаются с огромной скоростью и приводят к их гибели. Биологи полагают, что это какая-то бактериальная инфекция, однако пока не могут определить, какой из многочисленных видов, живущих в кораллах, является патогенным. Кроме того, кораллы, очень чувствительные к изменениям температуры, ослаблены из-за глобального потепления. Болезнь между тем перекинулась на рифы, которые находятся на довольно большом расстоянии от зараженных, и никто не понимает, каким образом это произошло