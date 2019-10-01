Белая смерть: как спасти коралловые рифы

Неизвестное заболевание, поразившее кораллы неподалеку от Флориды, захватывает всё новые рифы, а ученые до сих пор не могут определить его причины. С 2014 года на теле полипов начали появляться белые пятна, которые разрастаются с огромной скоростью и приводят к их гибели. Биологи полагают, что это какая-то бактериальная инфекция, однако пока не могут определить, какой из многочисленных видов, живущих в кораллах, является патогенным. Кроме того, кораллы, очень чувствительные к изменениям температуры, ослаблены из-за глобального потепления. Болезнь между тем перекинулась на рифы, которые находятся на довольно большом расстоянии от зараженных, и никто не понимает, каким образом это произошло
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Сотрудники Центра морских и экологических исследований Университета Виргинских островов постоянно осматривают рифы на предмет новых очагов поражения
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Болезнь прогрессирует очень быстро — после заражения коралл умирает в течение нескольких недель
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Из 40 островов архипелага Флорида-Кис, которые находятся под наблюдением ученых, 38 уже заражены
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Болезнь охватила большую часть рифа у побережья Флориды, распространилась по всему Карибскому бассейну и недавно была обнаружена в Центральной Америке, недалеко от Белиза, где находится второй по величине в мире коралловый риф
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
По словам ученых, более 20 видов кораллов погибает от загадочной болезни, в том числе массивные, те, которые строят риф, удерживают его, защищая береговую линию
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Биологи поднимают пораженные болезнью кораллы на поверхность, чтобы изучить их в лабораторных условиях
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
На зараженные полипы наносят мазь с антибиотиками и смотрят, как прогрессирует заболевание
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Ученые пытаются выделить патогенный микроорганизм и понять, каким способом он перемещается. Они полагают, что это каким-то образом связано с деятельностью человека
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Биологи торопятся, так как болезнь развивается быстро и они могут не успеть определить патогенную бактерию и спасти кораллы. «Это величайшая катастрофа», — говорят они
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Исчезновение коралловых рифов повлечет за собой не только потерю биоразнообразия — на одном только Флоридском рифе живут порядка 1,4 тыс. видов морских растений и животных, — но и сокращение рыбного промысла, исчезновение ценнейших лекарств, туристических объектов, которые являются источником заработка для местного населения и частью их культуры
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