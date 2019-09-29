Сегодня (1 Тишрея согласно еврейскому календарю) наступает 5780 год и праздник Рош а-Шана. Он называется Еврейским новым годом, а с иврита переводится как «голова года».

В русском языке есть устойчивые выражения «всё от головы», «всё в голове» — весьма справедливые и точные. Действительно, многое в нашей жизни зависит от того, что у нас в голове, мысль — первоисточник наших действий. Еврейский год тоже начинается с головы. Подготовка к нему, сами праздничные дни — это время глубокого самоанализа, раскаяния, освобождения от взятых на себя напрасных обетов и обязательств, принятия новых добрых решений. Это своеобразная духовная перезагрузка, возможность обнулить свой моральный счет и вступить в новый год новым человеком.

Еврейское летоисчисление начинается со дня сотворения первого человека, Адама, — это шестой, заключительный, день творения. Спрашивается, не логичней ли было начинать отсчет с первого дня? Нет, ведь именно создание человека дает смысл всему существованию, только он наделен творческим и созидательным потенциалом. Наши мудрецы учат, что мир был создан для человека. Это возлагает на каждого из нас колоссальную ответственность. Наша прямая обязанность — построить гармоничное и мирное общество, заботиться о природе и бережно относиться к животным.

В Торе Рош а-Шана называется Днем трубного звука, поскольку ключевой заповедью праздника является трубление в шофар — специальный духовой инструмент, выполненный из рога кошерного животного. Трубление в шофар происходит во время утренней молитвы, звуки извлекаются специальным образом, чередуются протяжные и короткие. Считается, что шофар важно услышать даже грудным детям, и потому в этот день в синагогу приходят все. Исполнение этой заповеди напоминает о духовном значении дня — суде над миром. Именно при помощи шофара в древности оповещали людей о важных событиях.

Б-г нас судит и выносит приговор, исходя из того, каких у нас поступков больше, — добрых или злых. А значит, каждое наше действие может стать решающим. Также во время молитвы озвучивают спасительную для человека формулу: молитва, раскаяния и благотворительность (цдака) отменяют любой приговор. В месяц, предшествующий празднику, богобоязненные евреи особенно усердно следуют данному предписанию.

Согласно Маймониду (Рамбаму), каждое наше действие важно не только по отношению к нам самим, но и для мира в целом. Любое доброе или злое, не про нас будет сказано, дело человека влияет на общий ход вещей. Согласно Маймониду, именно звуки шофара пробуждают наши души. Они напоминают, какую колоссальную силу дал нам Всевышний. Часто кажется, что одно хорошее дело не избавит мир от всех проблем. Но именно с человека началась история, и именно он творит ее своими руками, поэтому даже самый кроткий положительный жест влияет на атмосферу в обществе.

Несмотря на грозное значение дня, Рош а-Шана — это один из любимых, ярких и самых радостных праздников в году. Мы уповаем на милость Творца, пребываем в уверенности, что он пошлет нам удачный год, хотя и понимаем, что многое напрямую зависит от нас самих. Есть притча про маленького мальчика из деревни, который побывал в городе и застал пожар. Он услышал, как трубят в рог, после чего пожар потух. Вернувшись в деревню, он показывал приобретенный рожок и заверял всех, что благодаря ему сможет тушить пожары. Но мы же знаем, что пожары тушатся с помощью конкретных действий людей. Рожок лишь призывает к ним. Так и звуки шофара пробуждают наши сердца, нашу голову к праведному пути, состоящему из конкретных шагов.

В Рош а-Шана вся семья в приподнятом духовном состоянии собирается за праздничным столом, на котором обязательно присутствует мед! В него принято окунать яблоки и желать друг другу сладкого и хорошего года. Почему сладкого? Потому что всё, что исходит от Всевышнего, — априори хорошо, хотя зачастую нам это трудно осознать. Мы желаем именно сладкого года для того, чтобы у всех событий, которые с нами происходят, был сладкий и приятный «вкус». По этой причине не принято подавать горькую или кислую пищу. На столе также стоит множество других традиционных блюд, каждое из которых несет определенный смысл: гранат — это наши заслуги; фаршированная голова рыбы — «чтобы мы были в голове, а не в хвосте»; цимес, тушенная морковь — благосостояние. Символичность трапезы в первую очередь ориентирована на детей: через объяснения разных символов мы рассказываем им о празднике, объясняем жизненные основы. Детям же нравится быть активными его участниками.

В Торе «радость» всегда соседствует со словом «делиться». Всевышний указывает нам разделять радость с женой, с семьей, с иноземцем, с людьми, которые нас окружают. Действительно, полноценное чувство радости не может возникнуть в одиночестве, счастливое событие мы всегда стремимся разделить с близкими. «Нехорошо человеку быть одному», — учит нас Б-г. Поэтому мы с удовольствием проводим время не только в кругу семьи, но стараемся звать много гостей.

Хочется пожелать всем крепкого здоровья, энергии, сил для воплощения всех задуманных планов! Пусть наступающий 5780 год будет удачным и успешным и в личном, и в профессиональном плане. Мудрецы учат, что лучшее средство для продления жизни и избавления от невзгод — это добрые дела ради ближних и во имя Небес. Поэтому пусть принятые на себя хорошие решения будут исполнены! Хорошего и сладкого года! Шана това у-метука!

Автор — глава Федерации еврейских общин России

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