Новую школу введут в эксплуатацию на Сахалине в этом учебном году

В Корсакове (Сахалинская область) завершается строительство новой школы № 3. Ее планируют ввести в эксплуатацию в этом учебном году, сообщает пресс-служба администрации Корсаковского района.

На объекте одновременно задействованы 150 строителей. Они проводят отделочные работы, благоустраивают территорию и обустраивают большую лестницу, пишет ИА SakhalinMedia.

Обучение в новой школе будет происходить только в первую смену. В здании предусмотрят большой холл с раздельными гардеробами, большой спортзал, стадион, лифты.

Старое здание школы № 3 снесли в 2018 году из-за аварийного состояния. Ученики и преподаватели временно переведены в школу № 2.