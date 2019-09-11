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Новый учебный корпус на 300 мест построят к школе в Подольске

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В городе Подольск (Московская область) планируют построить новый учебный корпус к школе № 13. Об этом сообщил руководитель подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Школа располагается на Бородинской улице. С вводом в эксплуатацию нового корпуса ее площадь составит почти 11 тыс. кв. м, а заниматься в одну смену смогут 900 школьников, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Проект корпуса предусматривает обустройство учебных классов кабинетов медиков — логопеда и психолога, спортивного и актового залов. Также здесь будет новая библиотека и помещения для занятий рисованием и музыкой.

По словам Гарибяна, завершение строительства запланировано на III квартал 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области все коррекционные школы получили статус «Доброшколы» и фирменный стиль оформления.

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