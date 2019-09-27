Москва предложила Афинам совместно производить автоматы Калашникова

Российская Федерация предложила Греции начать совместное производство автоматов Калашникова. Об этом заявил директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью «РИА Новости».

Работу планируется организовать на территории Греции. В настоящее время российская сторона ожидает решения от греческой стороны, сказал он в пятницу, 27 сентября,.

«Мы несколько лет назад по просьбе греческой стороны проработали вопрос организации совместного производства автоматов Калашникова на базе греческого предприятия «Оборонительные системы», — пояснил Шугаев.

В июне Шугаев заявил, что Словакия, Чехия, Польша, Румыния и другие страны Восточной Европы производят советское оружие без соответствующих лицензий. По его словам, многие страны бывшего соцлагеря не хотят продлевать просроченные лицензии на производство советских вооружений.

Россия смогла достичь «мирового соглашения» по данному вопросу с Венгрией, отметил глава ФСВТС.