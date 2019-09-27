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Фестиваль северной ходьбы состоится в Ульяновске

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Жители Ульяновской области примут участие в фестивале северной ходьбы. Массовый старт состоится в парке «Прибрежный».

Участниками фестиваля станут команды из разных городов и районов Ульяновской области, которые победили в муниципальных этапах. В их состав в основном входят жители региона старше 50 лет. Проект призван привлечь старшее поколение к активному времяпрепровождению, сообщает 1ul.ru.

Городской этап фестиваля прошел 7 сентября сразу в шести парках. Участникам нужно было преодолеть северной ходьбой дистанцию 3 км. Победителя определяли по сумме лет участников в команде.

Региональный фестиваль состоится 28 сентября.

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