Эксперт рассказал о судьбе номеров умерших абонентов

После смерти абонента телефонный номер усопшего может оказаться в свободной продаже, если его длительное время не оплачивать, рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Накануне, 26 сентября, американская пользовательница Reddit ruthless0903 сообщила, что писала сообщения брату, который умер в марте. Однако внезапно она получила ответ с его номера, правда, он уже принадлежал другому человеку. Пользовательница уточнила, что ее брат был известным игроком в покер по имени Майкл Мюррей (Michael Murray).

«Если вы прекращаете оплачивать номер, проходит в районе от полугода до года после блокировки номера и он попадает в свободную продажу», — сказал Муртазин.

Де-факто номер после смерти абонента остается в пользовании близких и семьи, они просто его оплачивают, подчеркнул аналитик. По его словам, оператору совершенно всё равно, на кого оформлен номер.

«Но юридически родные не могут управлять номером. Для того чтобы сохранить его, номер нужно переоформить на себя», — отметил эксперт.

Для этого необходимо обратиться со свидетельством о смерти в офис оператора, чтобы подтвердить свое родство, добавил Муртазин. После этого SIM-карту в обязательном порядке заменят, потому что зачастую «симки» привязаны к банковским приложениям, заключил аналитик Mobile Research Group.

Ранее в сентябре стало известно, что в России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.