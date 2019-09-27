Российско-Финляндский музейный саммит стартовал в Туле

В Туле начался Российско-Финляндский саммит. В нем участвуют более 150 представителей музеев обеих стран.

Саммит проводится в рамках Российско-Финляндского форума. Российскую сторону представляют Эрмитаж, Русский музей, музей-заповедник «Петергоф», Третьяковская галерея, а также музеи Тульской области — «Ясная Поляна», «Куликово поле», музей оружия и другие. Об этом сообщают «Тульские известия».

В рамках саммита планируется установление делового сотрудничества между музеями России и Финляндии. Финская сторона готова рассказать об опыте сохранения культурного и архитектурного наследия.

Первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин сообщил, что музеи региона активно развиваются благодаря федеральному финансированию и слаженной работе регионального правительства. В музеях разрабатывают уникальные программы и создают интерактивные экспозиции. Особое внимание уделяют развитию туристической привлекательности Тульской области.

Саммит продлится до 28 сентября.