День открытых дверей пройдет в музеях Подмосковья

В подмосковных музеях проведут день открытых дверей 3 октября. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

День открытых дверей пройдет в честь 90-летия Московской области. Участие в акции примут 12 культурных учреждений. Так, гости музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» увидят постоянную экспозицию музея. Посетители музея-заповедника Антона Павловича Чехова «Мелихово» смогут окунуться в атмосферу творческой жизни писателя, прожившего там семь лет. В Зарайском кремле покажут статуэтки бизонов и «палеолитических Венер», а в Военно-техническом музее — образцы техники СССР, Германии, США и других стран, сообщает телеканал «360».

Кроме этого, бесплатно 3 октября можно будет посетить Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник «Мураново», музей-заповедник имени Александра Сергеевича Пушкина и Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

16 сентября сообщалось, что музеи Москвы организовали площадки для школьных занятий.