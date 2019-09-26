Прямой эфир

День открытых дверей пройдет в музеях Подмосковья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковных музеях проведут день открытых дверей 3 октября. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

День открытых дверей пройдет в честь 90-летия Московской области. Участие в акции примут 12 культурных учреждений. Так, гости музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» увидят постоянную экспозицию музея. Посетители музея-заповедника Антона Павловича Чехова «Мелихово» смогут окунуться в атмосферу творческой жизни писателя, прожившего там семь лет. В Зарайском кремле покажут статуэтки бизонов и «палеолитических Венер», а в Военно-техническом музее — образцы техники СССР, Германии, США и других стран, сообщает телеканал «360».

Кроме этого, бесплатно 3 октября можно будет посетить Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник «Мураново», музей-заповедник имени Александра Сергеевича Пушкина и Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

16 сентября сообщалось, что музеи Москвы организовали площадки для школьных занятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выставка тактильных экспонатов откроется в Историческом музее
На ВДНХ откроется выставка дизайн-решений для мегаполиса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019