Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57

Новейший военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры первого совместного полета.

Совместный полет продолжался более 30 минут. «Охотник» совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства. Беспилотник разработан так, что может наносить удары по команде, данной с истребителя, с которым работает в паре, уточняет сайт kp.ru.

Испытания проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, делающими его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он оснащен целевой аппаратурой для радиотехнической, оптико-электронной и других видов разведки.

25 сентября, сообщалось, что российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы до 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.