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Дорожный ремонт на Колыме завершили на 95%

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Фото: Правительство Магаданской области
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В Магаданской области работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены на 95%. Информация об этом была озвучена на заседании проектного комитета нацпроекта, которое в режиме видеоконференции провел зампред правительства РФ Максим Акимов.

Как сообщили MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области, в этом году в рамках нацпроекта планировали отремонтировать 28 участков дорог в Магадане и Ольском городской округе. На эти цели выделено свыше 206 млн рублей.

В Магадане работы завершены на проспекте Ленина, Марчеканском переулке, улицах Парковой, Потапова, въезд в поселок Уптар. Идет подготовка к ремонту последнего объекта — улицы Дзержинского. В Ольском ГО планировали отремонтировать 20 участков, сейчас дорожники занимаются ремонтом последнего из них.

До 2024 года в нормативное состояние приведут 34,5 км автодорог Магадана. Реализацию нацпроекта в Магаданской области губернатор держит на особом контроле.

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