Красный проспект в Новосибирске обещают открыть в ближайшие дни

В Новосибирске в ближайшие дни обещают открыть главную городскую магистраль — Красный проспект. В этом уверены в региональном министерстве транспорта и в мэрии города.

Работы по укладке дорожного покрытия проезжей части выполнены на 95%, сообщил vn.ru куратор проекта от компании-подрядчика «Новосибирскавтодор» Евгений Зобнин. Осталось заасфальтировать соединение проспекта с бульваром. На это уйдет 3–4 ночи.

Плитка уложена на тротуарах проспекта на 60%. В ближайшее время завершится установка камер контроля перекрестков. Пуско-наладочные работы проведут уже после нанесения на отремонтированную проезжую часть дорожной разметки.

В областном минтрансе, в свою очередь, обратили внимание на особенности новой плитки на тротуарах. У нее бетонная основа и «противоскользящее» мраморное напыление, она устойчива к морозам и перепадам температур. Рисунок подчеркивает природный рельеф.

Красный проспект в Новосибирске ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ превышает 242 млн рублей.

Капитальный ремонт идет на участке площадью 33 тыс. кв. м. На объекте работы продолжаются в круглосуточном режиме. В них принимают участие до 15 единиц техники. Сдать в эксплуатацию магистраль должны в середине октября.

В середине августа сообщалось, что Новосибирская область направила на поддержку бизнесменов 1 млрд рублей.