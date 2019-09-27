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Пресс-конференция по теме обеспечения лекарствами пациентов с ВИЧ. Трансляция

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 27 сентября, проходит пресс-конференция по теме «Ситуация с обеспечением лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией». В мероприятии участвуют руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а также глава отдела мониторинга пациентской организации «Коалиция по готовности к лечению» ITPCru Алексей Михайлов.

Эксперты в числе прочего обсуждают, как в действительности обстоят дела с лекарственным обеспечением АРВ-препаратами, а также рассматривают меры, необходимые для решения проблемы своевременной терапии.

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