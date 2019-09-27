Береговой комплекс «Бастион» выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс»
Российские военные провели учебный пуск крылатой сверхзвуковой ракеты ОНИКС из берегового комплекса Бастион. Стрельбы впервые в истории прошли на границе с Аляской. Ракета пролетела 200 км и поразила судно условного противника. Безопасность стрельб обеспечили 10 боевых кораблей Тихоокеанского флота.
Российские военные провели учебный пуск крылатой сверхзвуковой ракеты ОНИКС из берегового комплекса Бастион. Стрельбы впервые в истории прошли на границе с Аляской. Ракета пролетела 200 км и поразила судно условного противника. Безопасность стрельб обеспечили 10 боевых кораблей Тихоокеанского флота.