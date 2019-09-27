Чемпион по биатлону стал министром спорта в Красноярском крае

Министром спорта Красноярского края стал трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев. Об этом 27 сентября «РИА Новости» рассказали в региональном министерстве.

«Ростовцев Павел Александрович назначен на должность министра с 30 сентября», —сообщил собеседник агентства.

Ростовцев является шестикратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы и трехкратным чемпионом мира по биатлону, а также серебряным призером Олимпиады в Турине.

За свою политическую деятельность он был депутатом красноярского городского совета и занимал пост министра спорта Иркутской области. В 2016 году Ростовцева избрали депутатом заксобрания Красноярского края, он занимался подготовкой к Универсиаде и другими спортивными проектами.

10 сентября президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров Хабаровского края и Сахалинской области.