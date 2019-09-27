Назван интересующий Минск объем поставок нефтепродуктов из Казахстана

Республика Беларусь проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов из Казахстана в объеме порядка 3,5 млн тонн в год. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов.

Минск заинтересован в поставках мазута, газойла и нефти, пояснил он. По словам вице-министра, половину из 3,5 млн т может составлять нефть, еще половину — темные нефтепродукты как сырье для нефтепереработки.

«Сейчас мы речь ведем именно о механизме: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон», — цитирует Магауова ТАСС. Коммерческие детали соглашения будут обсуждаться на следующем этапе переговоров, добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Казахстан намерен подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым. Он также сообщил о переговорах Минска и Нур-Султана по поставкам нефти из Казахстана и заявил, что рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в республику.