Трамп возмутился раскрытием деталей его разговора с Зеленским

Президент США возмутился, что кто-то подставил его, раскрыв детали телефонного разговора с Зеленским. Трамп произнес пылкую речь на приватной встрече с дипломатами в одном из отелей Нью-Йорка. Аудиозапись эмоционального монолога утекла в прессу. Досталось и репортерам — их Трамп обозвал подонками.