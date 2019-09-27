Замглавы МИД Польши по ошибке сделал заявление от имени США

Замглавы МИД Польши на заседании Совета Безопасности ООН в среду допустил странную ошибку. Марчин Пшидач нечаянно сделал заявление от имени США, а не своей страны. На оговорку обратил внимание и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский отметил, что Варшаве пора начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую.