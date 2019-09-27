Замглавы МИД Польши по ошибке сделал заявление от имени США
Замглавы МИД Польши на заседании Совета Безопасности ООН в среду допустил странную ошибку. Марчин Пшидач нечаянно сделал заявление от имени США, а не своей страны. На оговорку обратил внимание и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский отметил, что Варшаве пора начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую.
Замглавы МИД Польши на заседании Совета Безопасности ООН в среду допустил странную ошибку. Марчин Пшидач нечаянно сделал заявление от имени США, а не своей страны. На оговорку обратил внимание и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский отметил, что Варшаве пора начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую.