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Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета Безопасности ООН

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета Безопасности ООН и попросил поддержать кандидатуру Японии на выборах непостоянных членов организации в 2022 году.

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С такой инициативой политик выступил на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 25 сентября.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета Безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас», — цитирует Абэ «РИА Новости».

Ранее, 24 сентября, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения.

О возможности подписания торгового соглашения с Токио президент США Дональд Трамп заявил 25 августа.

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