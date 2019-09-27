Власти Эстонии придумали новый метод борьбы с превышением скорости

Знаменитые своей медлительностью эстонцы, оказывается, тоже превышают скорость. Но теперь у них есть шанс — хорошо подумать над своими действиями. Власти придумали новый метод борьбы с превышением скорости. Пойманным нарушителям, если это их первый проступок, предлагают выбор: оплатить штраф за превышение и ехать дальше или постоять на обочине 45–60 минут и, как говорится, подумать о своем поведении.

Для отдыхающих нарушителей даже установили экраны — с указанием оставшегося времени. Расчет властей на то, что превышать скорость водителям станет не выгодно — все выигранное время «съест» вынужденная парковка.

Впрочем, эксперты считают, что у стояночного наказания может быть и другая сторона. Поэтому нововведение пока проходит в режиме тестирования. Если водитель опаздывает к месту назначения, после часовой стоянки, скорее всего, он поедет еще быстрее, создавая дополнительную опасность.