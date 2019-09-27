Прямой эфир

Власти Эстонии придумали новый метод борьбы с превышением скорости

0
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитые своей медлительностью эстонцы, оказывается, тоже превышают скорость. Но теперь у них есть шанс — хорошо подумать над своими действиями. Власти придумали новый метод борьбы с превышением скорости. Пойманным нарушителям, если это их первый проступок, предлагают выбор: оплатить штраф за превышение и ехать дальше или постоять на обочине 45–60 минут и, как говорится, подумать о своем поведении.

Для отдыхающих нарушителей даже установили экраны — с указанием оставшегося времени. Расчет властей на то, что превышать скорость водителям станет не выгодно — все выигранное время «съест» вынужденная парковка.

Впрочем, эксперты считают, что у стояночного наказания может быть и другая сторона. Поэтому нововведение пока проходит в режиме тестирования. Если водитель опаздывает к месту назначения, после часовой стоянки, скорее всего, он поедет еще быстрее, создавая дополнительную опасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
В ГИБДД назвали число пойманных с начала года пьяных водителей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019