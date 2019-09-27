Три года ждал: Юрий Кирдюшкин выйдет из тюрьмы в ближайшие дни

Дату освобождения инженера Юрия Кирдюшкина, которого в 2016 году арестовали на Филиппинах по обвинению в перевозке крупной партии кокаина, назовут в ближайшие дни. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Александр Бойков. Защитник не исключил, что прокуратура будет обжаловать вердикт филиппинского суда, вынесшего россиянину оправдательный приговор.

Сейчас у Юрия нет связи с внешним миром. Несколько месяцев назад надзиратели обнаружили у него мобильный телефон и перевели на более строгий режим. В феврале 2019-го россиянин успел рассказать «Известиям» об условиях содержания под стражей: камера 5x8 м, четыре спальных места на пять человек и полтора года без прогулок на свежем воздухе. До того, как лишиться связи, Юрий время от времени описывал жизнь и нравы в филиппинских тюрьмах и даже вёл видеоблог.

5 октября исполнится три года с момента, когда россиянина задержали в аэропорту филиппинской столицы. «Известия» первыми сообщили подробности инцидента: местные правоохранительные органы заявляли, что в ходе досмотра нашли в чемодане гражданина РФ почти 10 кг кокаина. При этом наводку на Юрия Кирдюшкина филиппинцам дали сотрудники управления по борьбе с наркотиками (DEA) США. По предъявленным обвинениям ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

В российском посольстве в Маниле «Известиям» тогда заявили, что «исходят из того, что Юрий Кирдюшкин осознает тяжесть содеянного» и «целиком поддерживают его согласие активно сотрудничать со следствием». Однако сам он категорически отвергал все обвинения, утверждая, что на одной из пересадок его багаж был вскрыт. За прошедшее с момента ареста время обвинение так и не предоставило доказательств, что наркотики не были подброшены.

Окончания судебного разбирательства Юрию пришлось ждать не один год. За это время он потерял маму: она не выдержала горя и ушла из жизни в начале 2018-го.

«Не знаю, как выдержу встречу»

«Известия» связались с дедушкой российского инженера. Юрий Михайлович говорит с трудом, голос дрожит. С внуком он ещё не разговаривал.

– Мне даже трудно представить, как мы будем его встречать. Затискаю своего внука, – говорит он. – Так соскучились! Смотрим на его фотографии все эти три года – у нас их много. Разве когда-нибудь в жизни я что-нибудь подобное переживал? Не знаю, как я выдержу эту встречу. Боюсь за супругу, она недавно перенесла инсульт. Сейчас отправил её на реабилитацию. Я постараюсь выстоять, выдержать и как-нибудь это дело смягчить…

Пока же семья и близкие Юрия не отходят от телефонов в ожидании новостей.

– Того, что ему вменяли, в принципе быть не могло. Все друзья, всё окружение не могли поверить в то, в чём Юру обвиняли: молодой российский авиационный учёный, несколько дипломов, окончил Лондонский университет королевы Марии, получил сертификат магистра по применению возобновляемых источников энергии в авиации, – вздыхает Юрий Михайлович.

Ситуация с задержанными на Филиппинах российскими гражданами, в том числе Юрием Кирдюшкиным, обсуждалась в ходе встречи премьера РФ Дмитрия Медведева и филиппинского президента Родриго Дутерте в ноябре 2017 года. Тогда Дутерте гарантировал беспристранный суд по их делам.

Борьба с наркотрафиком – магистральное направление внутренней политики филиппинского президента. Он регулярно делает на этот счёт резкие заявления, а западные СМИ неоднократно обвиняли Родриго Дутерте в создании своего рода «эскадронов смерти». Сообщалось, что вооруженные формирования без суда и следствия убивают людей, которых обвиняют в причастности к наркобизнесу. Регулярными также стали и задержания иностранцев на территории Филиппин.