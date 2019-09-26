Русские шеф-повара вошли в сотню лучших в мире

Русские шеф-повара Владимир Мухин и Анатолий Казаков заняли 9-е и 99-е места соответственно в престижной профессиональной премии Best Chef Awards 2019. Об этом говорится в пресс-релизе премии, поступившем в распоряжение «Известий» в четверг, 26 сентября.

Торжественная церемония награждения Best Chef Awards состоялась 24 сентября в Барселоне. Победителем прошлого года стал испанец Жоан Рока из ресторана El Celler de Can Roca, поэтому в текущем году мероприятие принимала Барселона. В 2019 году лучшим шефом мира стал Бьорн Францен из стокгольмского заведения Frantzеn.

Шефы московских ресторанов холдинга White Rabbit Family — Владимир Мухин из ресторана White Rabbit и Анатолий Казаков из Selfie — дебютировали на 9-м и 99-м местах списка соответственно.

В этом году среди участников было немало новичков, но хватало и звездных имен — например, итальянский ресторатор Массимо Боттура из мишленовского Osteria Francescana оказался на 13-м месте.

Другие шефы — участники премии также получили достойные места: Мауро Колагреко из мишленовского Mirazur (7-е место); Хестон Блюменталь из The Fat Duck, одного из пяти ресторанов в Великобритании, у которого три звезды Мишлен (18-е место), и французский шеф, обладатель звезд Мишлен Янник Аллено (12-я строчка).

«Премия Best Chef Awards примечательна тем, что за сотню лучших шефов голосуют исключительно профессионалы индустрии: шеф-повара, сомелье, журналисты и гастрономические критики», — говорится в пресс-релизе.

В этом году перед церемонией прошла глобальная конференция Food Meets Science, на которой Владимир Мухин выступил с рассказом об эволюции русской кухни, о качественном скачке, который она совершила за последние двадцать лет. Также российский ресторатор рассказал о социальной ответственности, дополненной реальности и о том, как «на кухне и в тарелке могут сочетаться еда и искусство».

Ранее 25 июня стало известно, что несколько ресторанов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в число лучших в мире по версии авторитетного международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants.

Среди 50 лучших в мире заведений оказались два столичных заведения: White Rabbit занял 13-е место, он держится в рейтинге уже несколько лет. На 19-й строчке отметился Twins Garden братьев Сергея и Ивана Березуцких.

В расширенную часть рейтинга с 51-го по 120-е места попали московский Selfie — 65-е место, Harvest (92-е) и петербургский «КоКоКо» (104-е место). Заведения общепита из Северной столицы попали в перечень The World's Best Restaurants впервые.