«В Гватемале более миллиона православных»
В Гватемале становится популярным русский язык — всё больше частных школ вводят эту дисциплину, а в Институте междисциплинарных исследований имени Рафаэля Айяу (IERA) стартовал курс обучения русскому испаноговорящих студентов. Об этом «Известиям» рассказала ректор института Мадре Инес Гарсия во время своего визита в Москву, в РГГУ. Также она служит настоятельницей единственного в стране православного монастыря, который за 33 года своего существования стал крупным центром православной веры.
— Есть ли среди прихожан храма Свято-Троицкой обители наши соотечественники?
— На Пасху приезжают около 50 человек.
— Это туристы, паломники или постоянно проживающие в Гватемале россияне?
— В основном это православные люди, которые живут в нашей стране, в том числе сотрудники российского посольства. Что касается распространения православия в нашей стране, то 33 года назад его исповедовало всего два человека (большинство жителей страны — католики и протестанты. — «Известия»). А сейчас в Гватемале более миллиона православных. Притом что население республики чуть более 16 млн человек.
— Это сенсация!
— Это чудо!
— Но ваш православный храм уже не единственный в Гватемале?
— Уже нет. Два храма есть в столице, а по всей стране их количество сложно подсчитать. Эти приходы в основном принадлежат Греческой епархии. Среди православных священников в Гватемале есть подчиняющиеся Антиохийскому патриархату. А наш приход относится к Сербскому патриархату. Наш храм остается центром православной веры в стране, а православный монастырь — единственный в Гватемале.
Игуменья Инес Гарсия
— Каковы перспективы распространения русского языка в Гватемале? Есть ли какие-то проекты в этой сфере?
— Русский язык всё чаще появляется среди учебных дисциплин в частных учебных заведениях Гватемалы, так что интерес к нему, несомненно, растет.
— Много ли среди преподавателей университета междисциплинарных исследований имени Рафаэля Айяу специалистов из России?
— Большинство авторов учебных курсов, на которых основано дистанционное обучение, — всего 35 человек — граждане России.
— Ваши студенты изучают русский язык?
— С помощью профессора Галины Ершовой мы смогли заключить договор с Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ). Этот вуз практически только что закончил разработку специальной программы дистанционного обучения испаноговорящих русскому языку. И мы уже разместили на нашем сайте форму записи на этот языковой курс.
— А вы сами не планируете выучить русский язык? Ведь в Россию вы приезжаете не первый раз.
— Я всегда записываюсь на курсы русского языка. Но у меня, к сожалению, не хватает времени для учебы.
— Вы приехали в РГГУ, чтобы принять участие в презентации монографии профессора Галины Ершовой о деятельности великого российского этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова. Что связывает ваш институт с российским университетом?
— Институт междисциплинарных исследований имени Рафаэля Айяу мы начали создавать восемь лет назад. В 2015 году мы смогли получить средства на его открытие. Через год встретились с послом России в Гватемале, и он пригласил профессора Галину Ершову из РГГУ познакомиться с нами. Узнав о научных трудах профессора, мы предложили ей сотрудничество в работе по созданию нашего Института дистанционного образования и организации в нем Центра мезоамериканских исследований. С тех пор мы тесно контактируем с РГГУ и уже подготовили совместно 47 учебных курсов для нашего института. Еще 50 находятся в разработке. А всего у нас 90 учебных курсов.
Доктор исторических наук, профессор Галина Ершова и игуменья Инес Гарсия
— Изучают ли ваши студенты труды Юрия Кнорозова?
— Конечно, изучают. До приезда Галины Ершовой в Гватемале ничего не было известно об исследованиях Юрия Валентиновича. Совместная работа с РГГУ, на мой взгляд, способствует продвижению его научного наследия.
На данный момент из 500 наших студентов 83 учатся в Центре мезоамериканских исследований. Но книги, написанные при сотрудничестве с этим центром, были скачены с нашего сайта несколько сотен раз. И все 47 учебных курсов, о которых я сказала, основаны на трудах Юрия Кнорозова.