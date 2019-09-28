В Гватемале становится популярным русский язык — всё больше частных школ вводят эту дисциплин у, а в Институте междисциплинарных исследований имени Рафаэля Айяу (IERA) стартовал курс обучения русскому испаноговорящих студентов. Об этом «Известиям» рассказала ректор института Мадре Инес Гарсия во время своего визита в Москву, в РГГУ. Также она служит настоятельницей единственного в стране православного монастыря, который за 33 года своего существования стал крупным центром православной веры.

— Есть ли среди прихожан храма Свято-Троицкой обители наши соотечественники?

— На Пасху приезжают около 50 человек.

— Это туристы, паломники или постоянно проживающие в Гватемале россияне?

— В основном это православные люди, которые живут в нашей стране, в том числе сотрудники российского посольства. Что касается распространения православия в нашей стране, то 33 года назад его исповедовало всего два человека (большинство жителей страны — католики и протестанты. — «Известия»). А сейчас в Гватемале более миллиона православных. Притом что население республики чуть более 16 млн человек.

— Это сенсация!

— Это чудо!

— Но ваш православный храм уже не единственный в Гватемале?

— Уже нет. Два храма есть в столице, а по всей стране их количество сложно подсчитать. Эти приходы в основном принадлежат Греческой епархии. Среди православных священников в Гватемале есть подчиняющиеся Антиохийскому патриархату. А наш приход относится к Сербскому патриархату. Наш храм остается центром православной веры в стране, а православный монастырь — единственный в Гватемале.

Игуменья Инес Гарсия Игуменья Инес Гарсия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Автор цитаты Женский монастырь Святой Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре» был основан в 1986 году перешедшей из католичества в православие игуменьей Инес Гарсиа. Обитель находится на берегу озера Аматитлан на участке, подаренном местным предпринимателем. Монастырский храм построен в русском стиле, насельницы носят русское иноческое облачение. Обитель содержит приют для сирот, где проживают десятки детей. Монахини создали для них несколько мастерских — в частности, иконописную, столярную, пошивочную. В 2015 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался в Гватемале с игуменьей Инес и передал ей для храма икону очень почитаемого в этой стране святого — Георгия Победоносца.

— Каковы перспективы распространения русского языка в Гватемале? Есть ли какие-то проекты в этой сфере?

— Русский язык всё чаще появляется среди учебных дисциплин в частных учебных заведениях Гватемалы , так что интерес к нему, несомненно, растет.

— Много ли среди преподавателей университета междисциплинарных исследований имени Рафаэля Айяу специалистов из России?

— Большинство авторов учебных курсов, на которых основано дистанционное обучение, — всего 35 человек — граждане России.

— Ваши студенты изучают русский язык?

— С помощью профессора Галины Ершовой мы смогли заключить договор с Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ). Этот вуз практически только что закончил разработку специальной программы дистанционного обучения испаноговорящих русскому языку. И мы уже разместили на нашем сайте форму записи на этот языковой курс.

— А вы сами не планируете выучить русский язык? Ведь в Россию вы приезжаете не первый раз.

— Я всегда записываюсь на курсы русского языка. Но у меня, к сожалению, не хватает времени для учебы.

— Вы приехали в РГГУ, чтобы принять участие в презентации монографии профессора Галины Ершовой о деятельности великого российского этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова. Что связывает ваш институт с российским университетом?

— Институт междисциплинарных исследований имени Рафаэля Айяу мы начали создавать восемь лет назад. В 2015 году мы смогли получить средства на его открытие. Через год встретились с послом России в Гватемале, и он пригласил профессора Галину Ершову из РГГУ познакомиться с нами. Узнав о научных трудах профессора, мы предложили ей сотрудничество в работе по созданию нашего Института дистанционного образования и организации в нем Центра мезоамериканских исследований. С тех пор мы тесно контактируем с РГГУ и уже подготовили совместно 47 учебных курсов для нашего института. Еще 50 находятся в разработке. А всего у нас 90 учебных курсов.

Игуменья Инес Гарсия Доктор исторических наук, профессор Галина Ершова и игуменья Инес Гарсия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Изучают ли ваши студенты труды Юрия Кнорозова?

— Конечно, изучают. До приезда Галины Ершовой в Гватемале ничего не было известно об исследованиях Юрия Валентиновича. Совместная работа с РГГУ, на мой взгляд, способствует продвижению его научного наследия.

На данный момент из 500 наших студентов 83 учатся в Центре мезоамериканских исследований. Но книги, написанные при сотрудничестве с этим центром, были скачены с нашего сайта несколько сотен раз. И все 47 учебных курсов, о которых я сказала, основаны на трудах Юрия Кнорозова.