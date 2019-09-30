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Тайная страсть: мистика и реальность Моники Беллуччи

Итальянская актриса играла Клеопатру и Марию Магдалину
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Моника Беллуччи
Фото: Getty Images/Sygma/Assunta Servello
Итальянской кинозвезде Монике Беллуччи 30 сентября исполняется 55 лет. По случаю дня рождения актрисы «Известия» подготовили фотогалерею самых ее известных ролей
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Моника Беллуччи
Фото: Getty Images/Sygma/Frederic Meylan
Беллуччи начинала как фотомодель, но в 1990 году дебютировала в кино. Всемирную славу ей принесли роли в криминальной комедии «Доберман» (1997) и драме «Малена» (2000)
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Моника Беллуччи
Фото: Canal+
В 2002-м Моника сыграла легендарную египетскую царицу в «Астериксе и Обеликсе: Миссия «Клеопатра»
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Моника Беллуччи
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Картина Мэла Гибсона «Страсти Христова» вызвала споры в обществе, но стала одним из самых коммерчески успешных фильмов 2004 года. Беллуччи сыграла в нем Марию Магдалину
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Моника Беллуччи
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В 2005 году Моника появилась в роли проститутки Даниэлы в фильме главного хулигана французского кино Бертрана Блие «Сколько ты стоишь?»
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Моника Беллуччи
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В сказочном триллере Терри Гиллиама «Братья Гримм» Беллуччи сыграла зловещую Зеркальную королеву
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Фото: Bianca Film
В 2008 году актриса снялась в мелодраме «Человек, который любит» итальянки Марии Тоньяцци
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Моника Беллуччи
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Lumina Films
Малобюджетная драма Ребекки Миллер «Частная жизнь Пиппы Ли» (2009) собрала на съемочной площадке, кроме Моники, таких звезд, как Киану Ривз, Вайнона Райдер, Джулианна Мур и Робин Райт Пенн
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Моника Беллуччи
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/g90
«Ученик чародея» (2010) ознаменовал возвращение Беллуччи в большой Голливуд
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Моника Беллуччи
Фото: B24
В 24-м фильме бондианы «007: Спектр» (2015) 50-летняя Моника Беллуччи, сыгравшая вдову террориста Люсию Скьярра, едва не затмила девушку Бонда в исполнении юной Леи Сейду
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Моника Беллуччи
Фото: Ciné Cri De Coeur
Для «Старых шпионских игр» актриса и сама вжилась в образ неуловимой суперагентессы
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