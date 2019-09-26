Более 200 деревьев высадили на участке особой экономической зоны «Липецк»

На Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» резиденты высадили более 200 деревьев. В этом году к акции присоединились сотрудники районной администрации.

Как рассказал и.о. главы Елецкого района Александр Демин, администрация готова и дальше поддерживать подобные экологические мероприятия, сообщает Lipetskmedia.

Ставшая традиционной акция направлена на восстановление природного баланса. Весной и осенью высаживается около 50 деревьев и кустарников, пополняется розарий, украшающий фонтан.

В 2019 году высадили рекордное количество растений — более 200 пихт, туй, рябин и можжевельника. Мероприятие приурочено к ежегодным осенним субботникам, которые проходят на территории Липецкой области.