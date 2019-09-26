Прямой эфир

Более 200 деревьев высадили на участке особой экономической зоны «Липецк»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» резиденты высадили более 200 деревьев. В этом году к акции присоединились сотрудники районной администрации.

Как рассказал и.о. главы Елецкого района Александр Демин, администрация готова и дальше поддерживать подобные экологические мероприятия, сообщает Lipetskmedia.

Ставшая традиционной акция направлена на восстановление природного баланса. Весной и осенью высаживается около 50 деревьев и кустарников, пополняется розарий, украшающий фонтан.

В 2019 году высадили рекордное количество растений — более 200 пихт, туй, рябин и можжевельника. Мероприятие приурочено к ежегодным осенним субботникам, которые проходят на территории Липецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особую экономическую зону хотят создать в Домодедово
Шесть предприятий планируют стать новыми резидентами воронежской ОЭЗ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019