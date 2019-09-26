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МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.

26 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала ТАСС, что подозреваемых задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ, которые действовали вместе с коллегами из Московской области и ФСБ.

В СК, в свою очередь, сообщили, что были задержаны восемь человек: Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

Информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан, официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила ранее, 15 июля. По некоторым данным, он входит в число лидеров Люберецкой преступной группировки. По информации СМИ, после того как Захария Калашова (известен как Шакро Молодой) посадили на 10 лет за вымогательство, Шишканов стал фактическим лидером преступного мира.

Также в СК сообщали, что Медведев-Шишканов может быть причастен к убийству депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В феврале 2012 года Сидорова пропала из своего коттеджа в Московской области вместе с мужем, сыном и сестрой. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека».

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