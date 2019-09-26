На развитие кино в России планируют выделить более 22 млрд рублей

Более 22 млрд рублей запланировано выделить на развитие и сохранение кинематографии в России в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, сообщает 26 сентября телеканал «360».

Уточняется, что в 2020 году предусмотрено выделить свыше 6,3 млрд рублей, в 2021 году — свыше 7,7 млрд рублей, а в 2022 году — свыше 8,4 млрд рублей.

Отмечается, что поддержку получат и анимационные фильмы: предположительно, на их производство выделят больше 8,7 млрд рублей в период с 2020 по 2022 годы. Кроме того, за указанный период 3,6 млрд рублей предусмотрено для цирковых организаций.

Проект федерального закона представлен Минфином России и в настоящее время находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы.

В июне президент России Владимир Путин высоко оценил роль «Кинотавра» для российского кинематографа.