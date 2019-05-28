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Кинематограф Якутии получит финансовую поддержку

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Власти Якутии намерены выделить финансирование для развития кинематографа в республике. Предполагается, что ежегодно бюджет будет предоставлять не менее 80 млн рублей.

С 2010 года в Якутии выпустили в прокат 95 полнометражных фильмов. Средний бюджет картин, по данным главы Якутии Айсена Николаева, составляет от 1,5 до 3 млн рублей. По объемам производство кино Якутия является лидером среди себъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ИА SakhaNews.

Руководство республики напомнило, что якутские фильмы пользуются успехом на кинофестивалях. Художественный фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова в 2018 году получил гран-при Московского международного фестиваля, а в 2019 году картина «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой получила приз зрительских симпатий. В связи с успехами Айсен Николаев предлагает увеличить финансирование кинематографа. На поддержку кинопроизводства республика может выделять не менее 80 млн рублей ежегодно.

Министерству культуры республики предстоит определить направления, по которым будет оказываться финансовая поддержка, включая авторское кино и анимацию.

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