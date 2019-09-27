К звездам и о звездах: Брэд Питт в космосе и Антон Ельчин в памяти

В последние недели посещаемость российских кинозалов оставляла желать лучшего, поэтому, чтобы исправить положение, к очередному уикенду прокатчики приготовили несколько бронебойных хитов. Умная научная фантастика «К звездам» выйдет одновременно с российским вариантом «Борна» под названием «Герой». Также нас ждут французский детектив, американская драма, ремейк советского «Подкидыша» и биография голливудского актера русского происхождения. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«К звездам»

Американские критики фильм расхвалили, а ведущие киноиздания после премьеры сравнили его с «Солярисом» и «Апокалипсисом сегодня». Многие говорят, что это лучшая роль Брэда Питта за много лет. По сюжету, герой Питта Рой должен лететь в самоубийственную космическую экспедицию в сторону Нептуна, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и гибель человечества. Когда-то этим же путем отправился его отец (Томми Ли Джонс), занимавшийся суперсекретными исследованиями, но он много лет назад бесследно исчез на краю Солнечной системы. Психика у Роя трещит по швам, с людьми ему тяжело, а без них совсем невыносимо, потому что он сразу погружается в мир собственных внутренних кошмаров. Так что дорога в один конец — самое правильное, что он может выбрать.

Режиссер: Джеймс Грэй

В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд, Лив Тайлер

«Герой»

Карен Оганесян замахнулся на «Борна» и «Бонда» сразу, причем никто не скрывал этого даже тогда, когда проект фильма только разрабатывался и презентовался на питчинге в Фонде кино. Сценарий написан Николаем Куликовым, в послужном списке которого «Легенда № 17», «Экипаж», «Движение вверх» и «Горько!».

Владимир Машков здесь играет пожилого суперагента Родина — все думают, что он погиб, а он жив-живехонек. Когда-то агент курировал спецшколу, где из обычных подростков делали лучших секретных сотрудников в стране, непобедимых бойцов, которых практически невозможно выследить и поймать. Его сын Андрей был среди наиболее способных учеников, и теперь за ним ведется охота. Отец не может остаться в стороне — и тут начинается сплошной экшен, не без участия боевого агента Маши, тоже выпускницы тайной школы. Бюджет «Героя» в десятки раз меньше, чем у его западных аналогов, но создатели блокбастера постарались сделать всё, чтобы зритель этого не почувствовал.

Режиссер: Карен Оганесян

В ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко, Марина Петренко

«С любовью, Антоша»

Большой портретный фильм об Антоне Ельчине однажды просто обязан был появиться, и прекрасно, что он получился именно таким — глубоким размышлением с кропотливо собранными семейными хрониками и свидетельствами тех, кто дружил или работал с Ельчиным. Среди спикеров — Джей Джей Абрамс, Дженнифер Лоуренс, Саймон Пегг, Кристен Стюарт, Крис Пайн, Закари Куинто и многие другие знаменитости. Их участие должно привлечь к этой картине повышенное внимание публики, но даже без них ее стоило бы посмотреть.

Это рассказ о яркой и неординарной личности, трудоголике с раннего детства, который за свою короткую и так нелепо прервавшуюся жизнь успел сняться в нескольких десятках фильмов. Причем он играл наравне с такими глыбами кино, как Робин Уильямс, Джон Войт и Уиллем Дефо. Его очарованию невозможно было противостоять — наивный, остроумный, талантливый, Ельчин казался абсолютно счастливым человеком. Это если не знать, что он был неизлечимо болен и, по мнению врачей, должен был умереть в ближайшие несколько лет, если бы не погиб у себя в гараже. Кроме того, у личности Ельчина была «темная сторона», незнакомая зрителям блокбастеров. Ребенок, воспитанный на самых агрессивных фильмах Скорсезе, когда вырос, стал экспериментировать с кино и фотографией, и временами казалось, что путешествия в запретные зоны сознания ничем хорошим не закончатся...

Режиссер: Гаррет Прайс

«После свадьбы»

Нетрудно догадаться, что речь о ремейке известной одноименной датской картины, оскаровского номинанта, снятого в духе манифеста «Догма-95». Голливуд часто переносит качественные сюжеты на американскую почву. Правда, в отличие от относительно недавней «Воспитательницы», пересказывающей израильский оригинал почти буквально, авторы нового фильма со многим обошлись вольно. Например, изменили пол персонажей.

В датской картине герой в исполнении Мадса Миккельсена приезжал к одному меценату за пожертвованием для приюта и обнаруживал, что тот женится на девушке, которая когда-то для него много значила. В новой версии Миккельсена сменила Мишель Уильямс, благотворитель «превратился» в Джулианну Мур, а живость «Догмы» уступила место более традиционной форме повествования . И всё же фильм отнюдь не превратился в спокойную мелодраму, сохранив даже кое-где черты триллера.

Режиссер: Барт Фрейндлих

В ролях: Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн

«Боже мой!»

Суровый полицейский детектив от мастера жанра Деплешена участвовал в конкурсе Канн и получил положительные отзывы критиков за атмосферность, социальность и драматизм. Это рассказ о расследовании, которое ведут комиссар полиции и его молодой подчиненный. Преступление — убийство, подозреваемые — две девушки, живущие в бедном квартале. Комиссар уверен, что именно они виновны, и намерен сделать так, чтобы всем остальным это тоже стало ясно.

Следствие показывается подробно и без прикрас, а зритель не может понять, как относиться к героиням. Они не слишком симпатичная пара — Леа Сейду здесь играет прямую противоположность рафинированной синеволосой соблазнительницы из «Жизни Адель». Ее Клод груба и неопрятна, словно за образец взята Шарлиз Терон в фильме «Монстр». Под стать ей и персонаж Сары Форестье. Но и полицейские здесь совсем не паиньки, в жесткой системе координат этой драмы для сантиментов места нет. А вот за преступление придется ответить.

Режиссер: Арно Деплешен

В ролях: Рошди Зем, Леа Сейду, Сара Форестье, Антуан Райнарц, Себастьен Дельбаэр

«Подкидыш»

Довоенная комедия «Подкидыш» большинству зрителей известна по роли Фаины Раневской и фразе «Муля, не нервируй меня!». В ремейке Сергея Васильева вместо нее у Инги Оболдиной другая фирменная реплика: «Коля, попридержи инициативу!». В новой картине вообще звучит иная интонация. В оригинале было много жизни, а виды московских улиц, символизирующие обновленную счастливую жизнь, предвосхищали оттепельное кино Данелии и Хуциева. В «Подкидыше» XXI века мир условный, стилизованный, слегка вычурный, как костюм нововведенного героя-таксидермиста, которого с неизменной эксцентрикой играет Сергей Маковецкий. Открытые цитаты из советского кино только подчеркивают эту намеренную искусственность.

Попытки найти рецепт современного российского семейного фильма предпринимаются не первый раз. И вариант с переосмыслением старой классики в современном антураже, пожалуй, не худший. Хотя нынче сюжет о заблудившейся в мегаполисе девочке и помогающих ей взрослых тянет скорее на фестивальную арт-драму, чем на милую комедию.

Режиссер: Сергей Васильев

В ролях: Инга Оболдина, Сергей Маковецкий, Павел Баршак, Юлия Топольницкая, Малика Лапшина