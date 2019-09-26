«Известия» приняли участие в #TetrisChallenge

«Известия» приняли участие в челлендже #TetrisChallenge, по условиям которого работники разных сфер раскладывают в идеальном порядке на полу инвентарь, необходимый им в работе, ложатся рядом и фотографируют всё это сверху.

На территории ВДНХ новостная бригада «Известий» из четырех человек показала всё, что требуется ей для работы.

Оператор, его ассистент, корреспондент и водитель представили передвижную телестанцию для выхода в эфир и инветарь, который находится во втором автомобиле.

Так, на асфальтированной площадке оказались камеры гоу-про, легкий стедикам, стандартная камера с набором объективов, камера с круговым обзором, микрофон для начитки закадрового текста, так называемая «колотушка», которую вы, как правило, видите в руках корреспондента, удочка — чтобы дотянуться до спикера на пресс-подходе, микрофон-петличка для долгих интервью.

Среди предметов были туфли, сапоги и дождевик, а также бронежилет с надписью Pressa и каска.

Эстафету команда «Известий» передала новостной службе «Пятого канала» и ТАСС.