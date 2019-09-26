Первый Гражданский форум проходит в Калуге

В Калуге открылся I Гражданский форум. О своих стендах рассказали представители национальных диаспор и общественных организаций области.

Цель мероприятия — создать условий для открытого диалога и объединения усилий представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и средств массовой информации для развития институтов гражданского общества на территории Калужской области. Об этом информирует газета «Весть».

В Инновационном культурном центре более 40 некоммерческих организаций представят свои лучшие практики. Также на первом этапе форума запланирована презентация передвижной фото-выставки «В объективе НКО».