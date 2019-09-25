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Северный форум проходит в Якутии при участии 18 стран

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В Якутии стартовал Северный форум по устойчивому развитию. В нем принимают участие свыше 100 экспертов, около 50 из них — зарубежные. К мероприятию присоединились восемь приполярных государств — членов Арктического совета, три азиатские страны (Китай, Япония, Корея), а также США, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция.

До 28 сентября в рамках деловой программы запланированы круглые столы, мастер-классы, лекции и презентации проектов. Будут обсуждаться такие темы, как оленеводство и рыболовство, стратегия развития арктических территорий, сообщили ИА YakutiaMedia.

«Я уверен, что Северный форум по устойчивому развитию в Якутске станет площадкой для выработки конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с развитием Арктики», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

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