Прямой эфир

Международный экологический форум начался в Калуге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

V Международный экологический форум проходит с 16 по 22 сентября в Калужской области. В этом году он носит название «Экопросвещение». В программе около 300 мероприятий: секции, круглые столы, экоквесты, экоигры, экоконсультации, выставки, конкурсы.

В день открытия форума его почетные гости высадили молодые деревья возле Инновационного культурного центра в Калуге. Также состоялось гашение почтовой карточки с видом озера Ломпадь. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что форум помогает представителям органов власти, деловых кругов, общественных организаций реализовывать государственную политику и еще больше делать для сохранения окружающей среды, передает газета «Весть».

Во вторник, 17 сентября, основные мероприятия форума пройдут в Людинове. На акции «Вода России» ожидается около 1,5 тыс. участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале
Тверская область присоединится к экомарафону «Переработка»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019