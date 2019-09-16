Международный экологический форум начался в Калуге

V Международный экологический форум проходит с 16 по 22 сентября в Калужской области. В этом году он носит название «Экопросвещение». В программе около 300 мероприятий: секции, круглые столы, экоквесты, экоигры, экоконсультации, выставки, конкурсы.

В день открытия форума его почетные гости высадили молодые деревья возле Инновационного культурного центра в Калуге. Также состоялось гашение почтовой карточки с видом озера Ломпадь. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что форум помогает представителям органов власти, деловых кругов, общественных организаций реализовывать государственную политику и еще больше делать для сохранения окружающей среды, передает газета «Весть».

Во вторник, 17 сентября, основные мероприятия форума пройдут в Людинове. На акции «Вода России» ожидается около 1,5 тыс. участников.