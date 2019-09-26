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Цены за проезд в общественном транспорте подняли во Владивостоке

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С 30 сентября 2018 года во Владивостоке вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление приняли сегодня, 26 сентября. Одна поездка в автобусе с понедельника будет стоить 28 рублей, в троллейбусе, трамвае и на фуникулере — 20 рублей.

В администрации города пообещали усилить контроль над работой общественного транспорта. Так, все автобусы, трамваи и троллейбусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. Кроме того, в салонах должны работать автоинформаторы.

Как напоминает ИА PrimaMedia, в предыдущий раз цены на проезд в общественном транспорте поднимали во Владивостоке в начале 2018 года. Сегодня один билет на автобус стоит 23 рубля, на троллейбус и трамвай 16 рублей, а на фуникулер — 14 рублей.

Подорожание объясняют ростом цен на топливо, запчасти и другие хозяйственные нужды, а также необходимостью обновления автомобильного парка. Перевозчики предлагали увеличить проезд до 34 рублей, но власти Владивостока инициативу не поддержали.

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