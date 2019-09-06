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Школьные проездные отменили в Калининграде

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В Калининграде отказались от льготных проездных для школьников. Это связано с ежемесячными убытками в 1 млн рублей. Проездные для учеников и общегражданские проездные перестали выпускать с августа 2019 года.

Как рассказали ИА FlashNord в региональном правительстве, причиной стало увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте. По словам директора «Калининград-ГорТранса», в декабре 2018 года цена проезда увеличилась с 20 до 24 рублей. Но цена школьного билета осталась прежней — 15 рублей.

Таким образом, если раньше разница между билетом для школьника и взрослого составляла 5 рублей и доплачивалась из городского бюджета, то теперь она выросла до 9 рублей. Но предприятию по-прежнему дотируют только 5 рублей. Получается, что за год оно теряет около 10 млн рублей.

Отмечается, что проездные отменили только для школьников, люди, принадлежащие к другим льготным категориям, будут пользоваться ими в прежнем режиме по старым ценам.

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