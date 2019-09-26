Сильные ливни затопили индийский штат Махараштра

Сильные дожди затопили индийский штат Махараштра. Дороги превратились в реки, вода не дает проехать транспорту. От наводнения страдают люди в городах Пуна, Колхапур, Сатара, Солапур. Непогоду несет циклон с Аравийского моря. Затапливать Индию начало еще в середине лета, за это время погибли более сотни человек.