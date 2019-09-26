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Плавбаза «Петр Житников» своим ходом дойдет до Находки

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Плавбаза «Петр Житников», на которой третьи сутки продолжается пожар, своим ходом дойдет до Находки. Сейчас судно на дрейфе недалеко от Курил, в путь оно отправится только после полной ликвидации огня. Открытого горения уже нет, — только сильное задымление.

К плавбазе сегодня подошли буксир Преданный, а также пограничные сторожевые корабли Атлас и Чукотка. Они приступили к пенной атаке — заполняют помещения, где был пожар. Также проводится охлаждение бортов морской водой, чтобы огонь не распространился.

Сейчас на плавбазе — более 60 человек. Они обеспечивают жизнедеятельность судна. Люди останутся на борту, пока Петр Житников не придет в Находку. Свыше 130 эвакуированных двумя самолетами доставили во Владивосток. Остальных членов экипажа переправят в течение трех дней.

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