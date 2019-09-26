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Грецкие орехи помогают бороться с возрастным набором веса

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Фото: РИА Новости/Искандар Аминов
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Американские ученые сравнили данные о диете 145 тыс. человек и пришли к выводу, что потребление всего 14 гр грецкого ореха в день позволяет набирать меньше веса. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

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Специалисты разбирались в проблеме того, что с возрастом люди набирают лишний вес, а также то, как потребление разного рода орехов влияет на темпы увеличения веса. Исследование проходило с 1986 года по 2011 год и в нем приняли участие 145 тыс. человек (из них 117 тыс. — женщины).

Ученые сравнивали то, как менялся вес участников с учетом присутствия в их диете разного рода и количества орехов. Среди прочего оценивалась также физическая активность респондентов.

В результате у тех групп, которые ели больше орехов (до 14 гр) лишний вес набирался значительно медленнее. Лучший результат показатели те, кто потребляли грецкий орех. При этом точную причину ученые не могут назвать, так как исследование было только наблюдательным.

14 сентября сообщалось, что швейцарские и французские ученые выяснили, что замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела.

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