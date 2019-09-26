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Налог с криптовалют может появиться в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты. Для этого надо юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций.

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Об этом говорится в докладе «Концепции оборота децентрализованных криптовалют», подготовленном Ассоциацией банков России (есть у «Известий»).

«В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником. Такой подход имеет вполне рациональный правовой смысл», — подчеркивается в концепции.

В документе также отмечается, что юридически цифровые деньги можно было бы причислить к «оккупации» или «кладу».

«Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — говорится в документе.

В российской юридической практике такая норма может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия и т.д.).

Криптовалюта возникает в результате майнинга — активности человека. Фактически он сам ее создает, пояснил автор доклада вице-президент АБР Анатолий Козлачков.

В таком случае криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки. Обсуждение концепции запланировано на 8 октября на площадке АБР.

Подробнее — в материале «Известий»:

В размере клада: в России может появиться налог с криптовалют

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