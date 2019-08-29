NYT узнала о сроках выпуска Telegram собственной криптовалюты

Партия собственной криптовалюты мессенджера Telegram под названием Gram планируется к выпуску в ближайшие два месяца. Об этом со ссылкой на трех инвесторов, которые недавно общались с Telegram, сообщила газета The New York Times.

Кроме того, мессенджер планирует создать электронные кошельки. Ими смогут пользоваться 200–300 млн пользователей. Ожидается, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира. В Telegram пока не прокомментировали информацию.

Команда Telegram пообещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin и Ethereum. По словам разработчиков, она сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard и будет доступна пользователям мессенджера.

В октябре 2018 года Дуров привлек для проекта $1,7 млрд от инвесторов. Совокупная стоимость будущей криптовалюты Telegram к концу 2019 года может составить $29,5 млрд.