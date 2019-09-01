Суд в США оштрафовал предполагаемого создателя биткоина на $4 млрд

Суд в США признал виновным австралийского предпринимателя Крэйга Райта, который предположительно является одним из создателей биткоина, в присвоении большой суммы этой криптовалюты, созданной им вместе с его деловым партнером Дэйвом Клейманом в 2009–2013 годах. Об сообщило агентство Bloomberg.

Таким образом, Райту предписано вернуть родственникам Клеймана, умершего в 2013 году, около 410 тыс. биткоинов, или порядка $4 млрд. Сам австралиец во время заседания заявил, что не имеет доступа к указанной сумме. Судья Брюс Рейнхарт, передает РБК, в ответ обвинил Райта во лжи, что якобы тот прекрасно знает, где находятся деньги.

Создателем биткоина считается Сатоси Накамото, о личности которого почти ничего не известно. По некоторым данным, это может быть мужчина 1975 года рождения, проживающий в Японии. Однако, наиболее распространенной является точка зрения, что это псевдоним человека или даже группы людей.

Сообщения о том, что создателем криптовалюты может быть Райт, начали появляться в 2015 году. Однако австралиец не сумел предоставить убедительные доказательства, подтверждающие такой факт.

В мае хакеры украли 7 тыс. биткоинов на сумму $40 млн после взлома гонконгской криптобиржи Binance, одной из крупнейших в мире.