Две сотни газомоторных автобусов закупят для Нижнего Новгорода

Нижегородская область до конца года планирует закупить еще 200 автобусов, работающих на природном газе. Новые машины поставят на маршруты в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В целом по области сейчас на компримированном природном газе работает 461 автобус. Также предусмотрены налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%», — пояснил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, рост автопарка и расширение заправочной сети привели к увеличению объема реализации компримированного природного газа на заправках, передает ИА «НьюсНН».

Ранее стало известно, что ассоциация автотранспортных предприятий Республики Татарстан создаст реестр недобросовестных кондукторов в Казани. Входящие в ассоциацию фирмы не возьмут на работу уволенного за нарушения сотрудника.