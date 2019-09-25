Налоговую льготу предоставят за использование газомоторного топлива в Коми

Владельцам машин на газомоторном топливе могут предоставить льготу на транспортный налог в Коми. Соответствующий законопроект находится на общественном обсуждении.

Согласно документу, льготу предоставят отдельным категориям владельцев транспортных средств, которые используют природный газ в качестве топлива. Предполагается, что льготный период продлится с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Налоговая льгота будет распространяться как на физических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками на регулярных маршрутах и грузоперевозками. Законопроект проходит стадию общественного обсуждения.

В случае принятия закона налоговая льгота будет реализована в виде снижения ставки на 50%.