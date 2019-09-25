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Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками. Министерство финансов поддерживает эту идею, в финансовых организациях к ней относятся с осторожностью.

В Европе уже действуют аналогичные меры. Они вводились в качестве временных, но работают уже несколько лет и ожидать изменений в ближайшее время нет оснований, заявил главный стратег «Атон» Александр Кудрин.

Подробнее читайте в материале «Известий».

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