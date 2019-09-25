Очередной экосубботник пройдет в Приморском крае

Жители Приморья 27 сентября очистят прибрежную зону Амурского залива от мусора. Экосубботник на участке от станции Садгород до станции Санаторная пройдет в рамках всероссийской акции по уборке берегов «Вода России».

«Мероприятие направлено не только на уборку от мусора особо охраняемой природной территории Приморья и памятника природы регионального значения, но и на воспитание экологической культуры у приморцев, особенно у молодежи», — рассказали РИА «Восток-Медиа» в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

В рамках национального проекта «Экология» в регионе проведено более 60 акций по очистке берегов водоемов во всех городах и районах — мусор убран на береговой полосе общей протяженностью более 50 км.

Напомним, в Приморском крае до 2024 года должны рекультивировать более 35 га свалок. Несанкционированные мусорные полигоны уничтожат во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и Большом Камне. Ожидается, что общая площадь восстановленных земель составит 35,14 га. Это позволит улучшить качество жизни около 800 тыс. человек.