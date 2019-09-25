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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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Фото: ТАСС/Река Александр
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В городе Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, который отказался платить за разбитый iPhone. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

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По данным следствия, инцидент произошел, когда юноша заглянул домой к своей знакомой, которая попросила разобраться в ее iPhone.

«Потерпевший взял у подозреваемой на время мобильный телефон, а когда вернул, хозяйка устройства обнаружила, что экран треснул. В результате она потребовала у молодого человека компенсацию в размере 3 тыс. рублей», — цитирует слова Шептицкого портал «Татарстан-24».

Отмечается, что, получив отказ, 22-летняя девушка вместе со своей 32-летней подругой начали избивать гостя, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. При этом все происходящее в комнате подружки по очереди снимали на телефон. Они пригрозили юноше, что, если он не отдаст им 3 тыс. рублей, видеозаписи будут опубликованы в интернете.

«После этого молодой человек обратился в правоохранительные органы, подозреваемые были задержаны», — добавил Шептицкий.

Он отметил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, задержанные уже признали свою вину. Как уточнили следователи порталу «Татарстан-24», девушкам было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, вскоре будет решаться вопрос о заключении их под стражу.

Ранее в сентябре в Омской области трое подростков изнасиловали восьмиклассницу. По версии следствия, 14-летняя ученица шла домой, когда на нее напали три школьника 13, 14 и 15 лет, затащили в безлюдное место и изнасиловали.

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