Гендиректор eBay покинул свой пост

Генеральный директор интернет-компании eBay Девин Вениг покидает свой пост. Об этом говорится в заявлении совета директоров торговой платформы.

Глава совета директоров Томас Тирни заявил, что Вениг всегда выступал за новшества в бизнесе, однако, «несмотря на достигнутый прогресс», и Вениг, и совет директоров считают лучшим решением поиск нового гендиректора.

Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Скотт Шенкел, с 2015 года занимавший пост вице-президента и главного финансового директора eBay.

Вениг написал в Twitter, что за последние несколько недель стало понятно, что он не находит общего языка с новым советом директоров.

«Как бы там ни было, лучшим вариантом для всех будет перевернуть эту страницу», — отметил он.

В июне Роскомнадзор потребовал от eBay удаления 32 страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны. Отмечалось, что около трети таких объявлений к тому моменту уже было уничтожено.