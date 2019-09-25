Прямой эфир

Суд отказался продлить задержание генерал-майора МВД на 72 часа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы на заседании 25 сентября отказался продлить срок задержания первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова на 72 часа по делу о покушении на мошенничество.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство прокуратуры не обосновано и удовлетворению не подлежит», — цитирует слова судьи Наталии Дударь ТАСС.

Суд продолжает заседание по рассмотрению ходатайства об аресте подозреваемого.

Ранее в этот же день сообщалось, что СК России задержал Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей. По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.

Предприниматель долгое время не соглашался на сделку, из-за чего Мельников попросил своего коллегу дать поручение о возобновлении уголовного дела. В итоге подозреваемый пообещал передать указанную сумму генерал-майору. 20 августа он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержали представлявшихся полицейскими вымогателей
Экс-депутат Госдумы Маевский арестован по делу о вымогательстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019