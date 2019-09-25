Суд отказался продлить задержание генерал-майора МВД на 72 часа

Басманный суд Москвы на заседании 25 сентября отказался продлить срок задержания первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова на 72 часа по делу о покушении на мошенничество.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство прокуратуры не обосновано и удовлетворению не подлежит», — цитирует слова судьи Наталии Дударь ТАСС.

Суд продолжает заседание по рассмотрению ходатайства об аресте подозреваемого.

Ранее в этот же день сообщалось, что СК России задержал Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей. По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.

Предприниматель долгое время не соглашался на сделку, из-за чего Мельников попросил своего коллегу дать поручение о возобновлении уголовного дела. В итоге подозреваемый пообещал передать указанную сумму генерал-майору. 20 августа он обратился с заявлением в правоохранительные органы.