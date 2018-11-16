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Экс-депутат Госдумы Маевский арестован по делу о вымогательстве

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Фото: Depositphotos
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Тверской суд Москвы 16 ноября отправил под арест до 14 января 2019 года бывшего депутата Государственной думы Леонида Маевского. Предприниматель и политик был обвинен в вымогательстве $37,5 млн за нераспространение порочащей информации.

«Выслушав доводы сторон и рассмотрев представленные материалы, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя об избрании в отношении Маевского меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 14 января 2019 года подлежит удовлетворению», — приводит решение судьи Дмитрия Гордеева «Интерфакс».

Следователи считают, что Маевский по сговору с неустановленными лицами с 31 октября по 8 ноября 2018 года требовал от потерпевших $37,5 млн. В случае отказа он угрожал распространить информацию, порочащую потерпевших. По данному факту 14 ноября было возбуждено уголовное дело. На следующий день обвиняемый был задержан.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва с 1999 по 2003 год. В нижней палате парламента он был членом фракции КПРФ.

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