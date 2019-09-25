Совфед одобрил закон об освобождении от НДС при ввозе в Россию воздушных судов

Совет Федерации одобрил закон о мерах стимулирования развития гражданской авиации, сообщает в среду, 25 сентября, ТАСС. Закон, в частности, освобождает от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе в Россию воздушных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов.

Предполагается, что от НДС также будут освобождены авиационные двигатели, запчасти и комплектующие, опытные образцы, необходимые для создания и испытания гражданских воздушных судов. Однако для применения льготы необходимо регистрировать гражданские суда в госреестре.

В том случае, если данное требование не будет исполнено в течение 90 календарных дней с момента ввоза судна в Россию, придется оплачивать налог.

В законе также уточняются условия применения налоговых льгот для международных компаний, имеющих особый статус в рамках закона о специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

В марте сообщалось об уголовном деле, возбужденном из-за уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 600 млн рублей за использование воздушных судов на территории России. Компания «Сфера Джет» использовала четыре бизнес-самолета для частных коммерческих рейсов из столичного аэропорта Домодедово, при этом при ввозе самолетов в страну таможенные платежи не оплачивались.